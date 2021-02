W środę 17 lutego Pałac Buckingham przekazał, że książę Edynburga trafił do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie. Na pobyt 99-letniego męża królowej w szpitalu nalegali jego prywatni lekarze. Książę Filip miał w ostatnim czasie narzekać na słabe samopoczucie.

Jak poinformowało BBC, książę, który w czerwcu 2021 roku skończy 100 lat, spędził drugą noc w szpitalu, a jego pobyt w placówce medycznej nie jest związany z zakażeniem koronawirusem. Na początku stycznia brytyjska monarchini i jej mąż przyjęli szczepionkę w pałacu Windsor. Królowa chciała, aby tę informację podać publicznie, aby zapobiec spekulacjom na ten temat.

Książę Filip trafił do szpitala. Nowe informacje

Informacja o tym, że książę Filip trafił do szpitala, zaniepokoiła wiele osób, czemu dają wyraz w publikowanych komentarzach. Życzą księciu szybkiego powrotu do zdrowia. Jak podaje BBC, stan księcia Filipa jest na tyle dobry, że do szpitala wszedł o własnych siłach. W placówce medycznej ma spędzić kilka dni na obserwacji i regenerowaniu sił.

