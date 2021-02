Odkryto dwa nowe gatunki lotopałanek. „Są jak żyjące muppety”

Lotopałanka to gatunek torbacza zamieszkującego drzewa w Australii i Nowej Gwinei. Cechą szczególną tego ssaka jest długi ogon oraz fałdy skórne umożliwiające lot ślizgowy. Jak podaje BBC, ostatnio na terenie pierwszego ze wspomnianych państw odkryto dwa nowe gatunki lotopałanek.

Nowy gatunek lotopałanek. Czym się charakteryzuje?

Jeden z nich, o którym rozpisują się media, zamieszkuje lasy eukaliptusowe we wschodniej Australii, ma duże futrzane uszy oraz okrągłe oczy, a także ogon przypominający pióropusz. Eksperci opisują go jako „niezdarnego, latającego oposa” . – Są jak żyjące muppety – powiedziała w rozmowie z BBC ekolog Kara Youngentob. – Większość ludzi kojarzy lotopałanki karłowate, które są intensywnie eksploatowane w nielegalnym handlu międzynarodowym. Te są ich większymi, bardziej leniwymi i puszystymi kuzynami – dodała.

Opisany ostatnio gatunek jest jedynym przedstawiciel rodziny lotopałankowatych, który nie ma chwytnego ogona. Żywi się wyłącznie liśćmi eukaliptusa i – w przeciwieństwie do pokrewnych lotopałanek – ma błony biegnące tylko od łokci do kostek, co pozwala na bardziej kontrolowane ślizgi. – Kiedy skaczą, wyciągają przed siebie swoje małe łapki jak Wonder Woman – żartowała Youngentob.

