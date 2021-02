Trzech ojców w akcie urodzenia. To pierwszy taki przypadek w historii

Alan Mayfield i Ian Jenkins od 17 lat są parą. W 2012 roku dołączył do nich Jeremy Allen Hodges. Mężczyźni podkreślają, że kochają się wzajemnie i tworzą związek poliamoryczny. Według badań, których wyniki opublikowano w „Journal fur Psychologie” w stałych poliamorycznych związkach żyje na co dzień około 5 proc. Amerykanów. Wspomniani wyżej mężczyźni postanowili, że chcą zostać rodzicami. W 2017 roku pobrano komórki jajowe od ich przyjaciółki Meghan, a inna znajoma zdecydowała się zostać surogatką.

„Robimy wszystko, aby nasze dzieci były szczęśliwe”

Po tym jak na świat przyszła dziewczynka o imieniu Piper, sąd w San Diego nie wyraził zgody, aby wszyscy trzej mężczyźni zostali ofijalnie uznani jako jej ojcowie. – Myśleliśmy, że dwóch z nas adoptuje dzieci, ale przecież tworzymy szczęśliwy związek we trzech, dlatego chcieliśmy prosić sąd o pomoc – tłumaczył Alan Mayfield. Finalnie sąd w Kalifornii zgodził się na takie rozwiązanie. Jest to pierwszy taki przypadek w historii, gdy w akcie urodzenia jest wpisanych trzech rodziców, w dodatku jednej płci. – To wielki krok naprzód dla wszystkich osób, które tworzą zwiazki poliamoryczne – podkreślał Ian Jenkins.

Trzech mężczyzn i dwoje dzieci

Oprócz 4-letniej córki Piper mężczyźni są także ojcami chłopca o imieniu Parker, który ma obecnie 16 miesięcy – Wiemy, że nasze dzieci mogą być trochę inaczej postrzegane. Nie chcemy, aby ktokolwiek je hejtował czy obrażał z naszego powodu. Robimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo – podkreślał Ian Jenkins. O nietypowej rodzinie znów stało się głośno, ponieważ niedawno ukazała się książka autorstwa Iana zatytułowana „Trzech Ojców i Dziecko: Przygody Nowoczesnego Rodzicielstwa”, w której opowiedział o swojej historii. Tłumaczył, że chciał w ten sposób odnieść świadomość na temat kwestii praw poliamorycznych rodzin w USA.

