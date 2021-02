Wzruszająca przyjaźń psa i porzuconych kociaków. „To on uratował im życie”

Pies o imieniu Kona z Nowego Jorku stał się niezwykle popularny na Instagramie po tym, jak jego właściciele opublikowali zdjęcia czworonoga z dwoma kociętami. Zwierzaki połączyła wyjątkowa więź. Chester i Blair miały niespełna 12 tygodni, gdy zostały porzucone. Właściciele Kony zauważyli maluchy na podwórku w pobliżu swojego domu i postanowili dać im dom tymczasowy.

Tylko zwierzęta dawały mi poczucie bezpieczeństwa

– Zawsze kochałam psy. Wychowywałam się z czterema czworonogami. Jako dziecko miałam mnóstwo problemów, moja rodzina się rozpadła i tak naprawdę tylko zwierzęta dawały mi poczucie bezpieczeństwa. Jak dorosła, chciałam się odwdzięczyć, dlatego postanowiłam pomóc innym zwierzakom – opowiadała Asa, opiekunka Kony.

Początkowo właściciele obawiali się, czy suczka zaakceptuje nowych domowników. – Tak naprawdę to Kona uratowała im życie. Chester i Blair miały tylko 12 tygodni i bardzo potrzebowały mamy. Nasz pies otoczył kocięta opieką i potraktował je jak swoje dzieci. Koty bardzo bały się ludzi, a do Kony przytulały się i lizały ją po pyszczku – podkreślają. Obecnie Asa szuka dla kociaków kochających domów. Zapewnia, że nie jest to ostatni raz, gdy zdecydowała się na bycie domem tymczasowym.

Czytaj też:

Ten mały pies dla jedzenia zrobi wszystko. Nagranie z prób „dobrania się do miski” bawi do łez