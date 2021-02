50-letnia Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii. Osierociła pięcioro dzieci

W ubiegły poniedziałek policja odnalazła nieprzytomną Wiesławę M. w mieszkaniu w St Ives. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo podjętych prób, nie udało się przywrócić czynności życiowych kobiety.

Jak podaje Interia, w związku ze śmiercią Polki aresztowany został Ernest G. Dotychczas śledczy nie ujawnili, jakie relacje łączyły Wiesławę M. i 40-latka, który jest podejrzewany o zamordowanie 50-latki. Pod znakiem zapytania pozostaje także to, czy kobieta i mężczyzna w ogóle się znali.

50-letnia Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii. Osierociła 5 dzieci

Śmierć Wiesławy M. wstrząsnęła lokalną społecznością. – To nieprawdopodobne, że stało się to tak blisko komisariatu. To sprawia, że zastanawiasz się, czy w dzisiejszych czasach gdziekolwiek można czuć się bezpiecznie – powiedział jeden z sąsiadów Polki w rozmowie z portalem The Scottish Sun.

Wiesława M. pochodziła z Chełma. Miała pięcioro dzieci. Policja nie przekazuje szczegółowych informacji opisujących okoliczności zdarzenia. Nieznany jest także ewentualny motyw rzekomego sprawcy.

