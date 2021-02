Niemcy nie chcą szczepionki AstraZeneca? Politico: Mówią „Nein, danke”

Politico wskazuje, ze rząd federalny znajduje się pod rosnącą presją, aby przyspieszyć szczepienia w obliczu niedoborów szczepionek w całej UE. Jednak według doniesień medialnych, część Niemców odmawia przyjęcia preparatu Oxford/AstraZeneca, gdy jest on oferowany. Powodem są doniesienia medialne m.in. o skutkach ubocznych jego podania.

„Zamieszanie wynika ze styczniowej decyzji niemieckiego Stałego Komitetu ds. Szczepień (STIKO), który zalecił, aby szczepionkę przyjmowały tylko osoby w wieku poniżej 65 lat ze względu na niewystarczające dane z badań klinicznych. Zbiegło się to z konsekwencjami oświadczenia AstraZeneca, że jej dostawy szczepionek do UE będą znacznie mniejsze, co doprowadziło do oskarżeń ze strony Brukseli i kontroli wywozu szczepionek przez UE”– czytamy.

Szczepionka AstraZeneca mniej skuteczna?

Inną kwestią jest to – jak pisze Politico – że według dostępnych danych szczepionka Oxford/AstraZeneca jest nieco mniej skuteczna, niż szczepionki firm BioNTech/Pfizer i Moderna, które są również podawane w Niemczech.

Szef STIKO, Thomas Mertens przyznał w czwartek w programie BBC Radio 4 Today, że biorąc pod uwagę małe zainteresowanie, zalecenie, aby szczepionkę przyjmowały tylko osoby w wieku poniżej 65 lat, „może być częścią problemu”. – [Chociaż] zawsze stwierdzaliśmy, że [nasza ocena] nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem szczepionki… nigdy nie krytykowaliśmy szczepionki jako niebezpiecznej – powiedział.

Mertens zauważył, że w Niemczech jest obecnie 1,4 miliona dawek szczepionki Oxford/AstraZeneca, podczas gdy tylko około 240 tys. dawek zostało wykorzystanych. – Pracujemy dość ciężko… aby spróbować przekonać ludzi do przyjęcia szczepionki i naprawdę zbudować… zaufanie do szczepionki wśród populacji – powiedział.

Niemcy. Rzecznik rządu zapewnia o skuteczności szczepionki

Rząd również chce zbudować to zaufanie, zapewniając obywateli, że szczepionka zapewnia niezawodną ochronę przed ciężkimi i śmiertelnymi przypadkami . „Jest bezpieczna i bardzo skuteczna” – napisał w poniedziałek rzecznik rządu Steffen Seibert na Twitterze. „Zapobiega wielu infekcjom i chroni przed poważnymi chorobami. Szczepienia mogą uratować życie” – dodał.

Zapytany w telewizji w środowy wieczór, czy szczepionka nie powinna być oferowana osobom starszym, jak to zrobiły niektóre inne kraje, minister zdrowia Jens Spahn powiedział jednak, że wolałby trzymać się zaleceń STIKO. – Mamy wielu w grupach priorytetowych 1 i 2 – funkcjonariuszy policji na służbie, pracowników przedszkoli i szkół podstawowych – w wieku od 18 do 64 lat” – argumentował Spahn.

Politico wskazuje, że jest to zgodne z sugestią kanclerz Angeli Merkel, aby zmienić priorytety szczepień, tak aby personel szkół podstawowych i przedszkoli mógł otrzymać szczepionkę wcześniej niż pierwotnie planowano.

W środę berlińska minister ds. Socjalnych Elke Breitenbach zasugerowała, że bezdomni mogą otrzymać nadwyżki dawek – podają lokalne media. – W obecnej sytuacji niedopuszczalne jest, aby dawki szczepionek leżały niewykorzystane – powiedział Breitenbach, wskazując na pilną potrzebę wśród bezdomnych, z których wielu śpi w zatłoczonych schroniskach o podwyższonym ryzyku infekcji.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

