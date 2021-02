W UE trwa dyskusja dot. „paszportów szczepionkowych”. Linie lotnicze nie czekają i testują aplikację

Rzecznik MZ został zapytany o możliwość wprowadzenia tzw. paszportu szczepionkowego – dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest zaszczepiona przeciwko koronawirusowi.

– Ta dyskusja cały czas trwa i my w niej uczestniczymy – powiedział Wojciech Andrusiewicz. – Jeżeli byłby wprowadzany taki paszport, to musiałby obejmować więcej krajów, nie tylko Polskę, by był uznawany – zauważył. I dodał, że rozmowy na ten temat toczą się na poziomie Unii Europejskiej. – Jeśli będzie wprowadzany, to raczej z poziomu unijnego – wskazał Andrusiewicz.

Dodał, że póki co w Polsce osoba zaszczepiona może ściągnąć kod QR z portalu mobywatel lub poprosić o wydruk zaświadczenia w punkcie szczepień.

Aplikacja Travel Pass

W tym samym czasie, jak podaje „The Independent”, rozszerza się lista przewoźników, którzy będą testować aplikację Travel Pass, opracowaną przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

Aplikacja ma być cyfrową wersją tzw. paszportu szczepionkowego z zapisanymi informacjami o przyjętych szczepionkach przeciw COVID-19 oraz o dacie i wynikach testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o to, żeby system był ujednolicony, co ma pozwolić na odbudowanie ruchu turystycznego.

Travel Pass w marcu testować będą m.in. linie Qatar Airways, Emirates i Etihad. Pełna lista przewoźników, którzy chcą dołączyć do testów aplikacji, początkowo wynosiła 20 linii, ale z dnia na dzień rośnie.

