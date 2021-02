Caroline Wozniacki pozuje z mężem: Dwoje dużych dzieciaków i jeden mały w drodze

„Dwoje dużych dzieciaków i jeden mały w drodze” – napisała Caroline Wozniacki w mediach społecznościowych. Dunka polskiego pochodzenia opublikowała zdjęcie, na którym pozuje wraz z mężem na tzw. „jabłuszkach”. Małżeństwo cieszy się zimowymi krajobrazami i oczekuje przyjścia na świat pierwszego dziecka.

instagram

Była liderka rankingu WTA o tym, że jest w ciąży poinformowała dwa tygodnie temu. „Nie możemy się doczekać czerwca, kiedy spotkamy się z naszą małą córeczką" – napisała na Instagramie Caroline Wozniacki. Tenisistka w 2019 roku wzięła ślub z amerykańskim koszykarzem Davidem Lee. Po informacji o tym, że rodzina Wozniackiej się powiększy, zaczęła spływać lawina komentarzy, wśród których dominowały gratulacje i życzenia zdrowia.

Caroline Wozniacki zakończyła sportową karierę w 2020 roku. W czasie jej trwania wygrała 30 turniejów WTA w grze pojedynczej. Do największych sukcesów może zaliczyć zwycięstwo w Australian Open w 2018 roku. W 2009 i 2014 roku doszła do finału innego wielkoszlemowego turnieju – US Open.

