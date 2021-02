Ten piesek to sama słodycz. Sami zobaczcie!

Mango mieszka razem ze swoimi właścicielami w Korei Południowej i jest przedstawicielem rasy pomeranian. Czworonóg urodził się w grudniu 2013 roku, ale mimo swojego dość zaawansowanego jak na psa wieku, jest niewielkich rozmiarów. Ważący 2,5 kg szpic miniaturowy podobnie jak inni przedstawiciele swojej rasy jest mały i charakteryzuje się miękkim umaszczeniem.

Pomeranian stał się już gwiazdą mediów społecznościowych. Jego profil na Instagramie obserwuje 163 tys. użytkowników, a takiego wyniku może mu pozazdrościć wielu celebrytów. Popularność czworonoga jednak nie dziwi. Właściciele dbają o to, by udostępniane zdjęcia były różnorodne i przedstawiały ich pupila w różnych sytuacjach oraz stylizacjach, które dodają uroku zwierzęciu.

Pomeranian - czym charakteryzuje się ta rasa?

Pomeraniany to inaczej szpice miniaturowe. Są to psy do towarzystwa, które przywiązują się do jednego pana. Często nie można nad nimi zapanować, mają dużo energii i wykazują dużą ruchliwość oraz żywiołowość. Lubią uprawiać psie sporty jak agility, obedience czy taniec. Ze względu na swoje wyjątkowe umaszczenie wymagają regularnego trymowania i wyczesywania.

