Pierwsza od ponad roku zagraniczna wizyta papieża. Franciszek odwiedzi Irak

Papieska pielgrzymka do Iraku planowana jest w dniach 5-8 marca. Na liście miejsc, które odwiedzić ma Franciszek znalazły się m.in. Bagdad, Ur (starożytny region związany z Abrahamem), Irbil, czy Mosul. Zauważyć należy, że to pierwsza zagraniczna wizyta głowy Kościoła od listopada 2019 roku. Wówczas papież odwiedził Tajlandię i Japonię. Jego dalsze plany pokrzyżowała jednak pandemia. Teraz ma się to zmienić.

Dokładny plan podróży Franciszka nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że głównym celem przyświecającym papieżowi jest pochylenie się nad sytuacją chrześcijan w Iraku. Kraj ten był niegdyś licznie zamieszkiwany przez wyznawców Jezusa, jednak spustoszenie, jakie siało tzw. Państwo Islamskie zmusiło setki tysięcy chrześcijan do opuszczenia Iraku. Papież wielokrotnie wspominał o potrzebie religijnej zgody na terenie Iraku, stąd decyzja, by w pierwszą od dawna zagraniczną podróż udać się właśnie do tego kraju.

Dodatkowe siły bezpieczeństwa

Reuters zaznacza jednak, że wizyta w kraju trawionym konfliktami to duże wyzwanie, także logistyczne. – Papież wie, dokąd idzie. Celowo przybywa na obszar naznaczony wojną i przemocą, aby nieść przesłanie pokoju – powiedział reporterom arcybiskup Bashar Warda z Erbilu podczas niedawnej telekonferencji, cytuje jego słowa Reuters.

By podróż odbyła się bez zakłóceń i bezpiecznie, siły irackie zobowiązały się do pomocy. Jak czytamy, w celu ochrony papieża rozmieszczonych zostanie 10 tys. funkcjonariuszy.

