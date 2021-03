Meghan Markle i książę Harry przerywają milczenie. Oprah Winfrey: Całkiem szokujące

W niedzielę 7 marca amerykańska stacja CBS wyemituje trwający 90 minut program, w którym Oprah Winfrey przeprowadzi wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym. Zgodnie z zapowiedziami program rozpocznie się od rozmowy dziennikarki z Meghan Markle, w czasie której padną pytania m.in. o „rozwód” z rodziną królewską, sprawy małżeńskie, macierzyństwo, a także życie pod ostrzałem mediów. W dalszej części do rozmowy dołączy książę Harry. Wnuk królowej Elżbiety II opowie o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych i planach na przyszłość.

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego. Zapowiedź

– Czuję ulgę i jestem szczęśliwy, że mogę siedzieć tutaj i rozmawiać z tobą, z moją żoną u boku. Nie mogę sobie wyobrazić, jak ciężko musiało jej (księżnej Dianie – red.) być. Była sama, kiedy przez to wszystko przechodziła. Dla nas to też było niewiarygodnie trudne, ale przynajmniej mamy siebie – powiedział książę Harry w opublikowanym zwiastunie rozmowy. Książę przyznał, że obawiał się, że historia „się powtarza”.

W drugim klipie Oprah Winfrey zadała Meghan Markle pytanie, o to czy księżna milczała, czy była uciszana. W sekwencji kolejnych ujęć dziennikarka dodaje, że to, co powiedzieli jej w czasie wywiadu książę i jego żona, jest całkiem „szokujące”.

