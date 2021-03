Benedykt XVI szczerze o abdykacji. Odniósł się do teorii spiskowych o naciskach

Benedykt XVI mieszka obecnie w małym klasztorze Mater Ecclesiae znajdującym się w Watykanie na terenie Ogrodów Watykańskich. Jest najdłużej żyjącym papieżem w historii. Wcześniej ten tytuł należał do Leona XIII, który przeżył 93 lata, 4 miesiące i 18 dni. Po jego abdykacji pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych sugerujących naciski na Ojca Świętego. Twierdzono, że Benedykt XVI nie radził sobie a problemem pedofilii w Kościele oraz krytyką, jaka spadła na niego po zniesieniu ekskomuniki nałożonej na brytyjskiego biskupa Richarda Williamsona, który zasłynął negowaniem Holocaustu.



W rozmowie z „Peoples Gazette” Benedykt XVI podkreślił, że decyzja o abdykacji była dla niego bardzo trudna. Jednocześnie podkreślił, że podjął ją w pełni świadomie i w zgodzie z własnym sumieniem. – Myślę, że to był dobry krok. Mimo tego, niektórzy moi odrobinę nadgorliwi przyjaciele, są tym faktem cały czas poirytowani – stwierdził papież emeryt.

Benedykt XVI: Mam w pełni czyste sumienie

Duchowny zapewnił również, że nikt nie domagał się jego ustąpienia i nie wywierał na niego żadnych nacisków. – Byli tacy, którzy nie akceptowali mojej decyzji, pojawiły się teorie spiskowe. Jedni mówili, że to wina skandalu VatiLeaks, inni, że to spisek gejowskiego lobby, inni, że to przez sprawę konserwatywnego teologa lefebrysty Richarda Williamsona. Nadal niektórzy nie wierzą w to, że była to wyłącznie moja decyzja. Ale ja mam w pełni czyste sumienie – zaznaczył.

Czytaj też:

„Obsesja i kompleks niższości Tuska”. Kuriozalny materiał „Wiadomości” TVP