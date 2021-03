Homoseksualizm to zaburzenie psychiczne? Chiński sąd wydał wyrok

Sprawa opisywana przez „South China Morning Post” dotyczy podręcznika „Mental Health Education for College Students” wydanego w 2013 roku przez wydawnictwo Jinan University Press. W książce homoseksualizm został określony jako „powszechne zaburzenie psychoseksualne” i „zakłócenie miłości i seksu lub wypaczenie partnera seksualnego” . Co więcej, pociąg seksualny do osób tej samej płci zestawiono na równi z fetyszyzmem.

Homoseksualizm to zaburzenie psychiczne? Kontrowersje w Chinach

Pozycja znajduje się w kanonie lektur wielu uczelni, a w 2016 roku natknęła się na niego Ou Jiayong, która studiowała wówczas na Uniwersytecie Rolniczym w Kantonie. Rok później 24-letnia dzisiaj kobieta pozwała wydawcę podręcznika domagając się usunięcia kontrowersyjnych zapisów na temat homoseksualizmu i wydania publicznych przeprosin. Jak tłumaczyła, stwierdzenia zawarte w książce są błędne i nie mają podstaw naukowych.

Sąd w Suqian pod koniec ubiegłego roku orzekł, że określenie homoseksualizmu zaburzeniem psychicznym nie jest błędem faktycznym a „poglądem akademickim”. 24-latka odwołała się od tego wyroku, ale pod koniec lutego sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie pierwszej instancji. Sprawa oburzyła chińską społeczność LGBT, która wspierała Ou Jiayong podczas jej batalii z wydawcą. Aktywistka już zapowiedziała, że zamierza nagłaśniać ten problem publicznie mimo, że wyczerpała dostępne środki prawne.

„South China Morning Post” przypomina tymczasem, że w 1997 roku w Chinach akty homoseksualne wykreślono z listy przestępstw, a cztery lata później homoseksualizm usunięto z listy chorób psychicznych. Mimo to w krajowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych wciąż figurują osoby, które „nie czują, że żyją w zgodności ze sobą” lub odczuwają niepokój czy depresję z powodu swojej seksualności.

