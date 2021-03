Silne trzęsienie ziemi w Grecji. Wstrząsy odczuwalne w kilku innych krajach

twitter

Jak podaje agencja Bloomberg, siła 6,2 w skali Richtera to wstępne szacunki. Dane te wahają się między 5,9 a 6,3. Z informacji podawanych również przez Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologii (EMSC) wynika, że epicentrum trzęsienia znajdowało się 22 kilometry na północny zachód od miasta Larisa.

Do pierwszych wstrząsów doszło ok. godz. 12:30 czasu lokalnego. Jak czytamy, wstrząsy skłoniły wiele osób, by wybiec z domów lub biurowców, w których pracowali. Po pierwszych wstrząsach wystąpiły także liczne wstrząsy wtórne. Jeden z nich miał mieć siłę ok. 4,9 w skali Richtera.

Bloomberg podaje, że trzęsienie było odczuwalne nie tylko w samym kraju, ale i na innych obszarach Półwyspu Bałkańskiego. W tym kontekście wymieniane są m.in. Macedonia Północna, Czarnogóra, Albania, czy Kosowo.

Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach i zniszczeniach.