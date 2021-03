Książę Filip w szpitalu. Księżna Kamila przekazała najnowsze informacje

W połowie lutego Pałac Buckingham przekazał, że książę Edynburga trafił do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie. Na pobyt 99-letniego męża królowej w placówce nalegali jego prywatni lekarze. Książę Filip miał w ostatnim czasie narzekać na słabe samopoczucie. BBC informowało, że pobyt męża królowej Elżbiety II w szpitalu nie jest związany z zakażeniem koronawirusem. Na początku stycznia brytyjska monarchini i jej mąż przyjęli szczepionkę w pałacu Windsor.

Książę Filip w szpitalu. Nowe informacje

W marcu media obiegła wiadomość, że książę Filip został przeniesiony do szpitala św. Bartłomieja w Londynie w celu dalszego leczenia. BBC kilka dni temu informowało, że mąż królowej Elżbiety II czuje się dobrze i prawidłowo reaguje na leczenie, ale w związku z wykryciem infekcji będzie musiał pozostać w szpitalu co najmniej do końca tygodnia.

Nowe informacje w sprawie przekazała księżna Kamila. Podczas rozmowy z wolontariuszami w punkcie szczepień w kościele świętego Pawła w dzielnicy Croydon na południu Londynu powiedziała, że wszyscy „trzymają kciuki” za księcia Filipa. Księżna Kornwalii poinformowała także, że jego stan „minimalnie się poprawia” – podaje Telegraph.

