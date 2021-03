Harry i Meghan u Oprah Winfrey. „Nie można oczekiwać, że nadal będziemy milczeć”

Rozmowa Oprah Winfrey z księciem Harry'm oraz Meghan Markle jeszcze przed emisją budzi ogromne kontrowersje. Część ekspertów porównuje ją do słynnego wywiadu, którego księżna Diana w 1995 roku w tajemnicy udzieliła dziennikarzowi BBC. Żona księcia Karola zdradziła wówczas, jak wyglądało jej życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej, nie szczędząc przy tym kontrowersyjnych szczegółów. Diana Spencer wyznała również, że cierpiała na bulimię.

Markle:Rodzina królewska cały czas powiela kłamstwa na nasz temat

W czwartek 4 marca do sieci trafiła kolejna zapowiedź wywiadu księcia Harry'ego i Meghan. Żona wnuka królowej Elżbiety podkreśla w rozmowie z legendarną amerykańską dziennikarką, że nie będzie milczeć w sytuacji, gdy brytyjska rodzina królewska przyczyniła się do kreowania negatywnego wizerunku pary. – Nie można oczekiwać, że po tylu latach nadal będziemy milczeć. Rodzina królewska przez cały czas odgrywa bardzo aktywną rolę w utrwalaniu i powielaniu kłamstw na nasz temat – powiedziała Meghan Markle. – Jeśli wiąże się to z ryzykiem straty...wiele już straciliśmy – odparła pytana o to, czy nie obawia się konsekwencji zdradzania tajemnic brytyjskiego dworu.

W poprzedniej zapowiedzi rozmowy książę Harry wyznał, że „odejście od rodziny królewskiej było dla niego wyjątkowo trudne, ale obecnie czuje ulgę i szczęście”. Wnuk królowej Elżbiety opowiadał również o presji i nieustannej obserwacji dziennikarzy i paparazzi, co – jak sugerował – miało wpływ na ich decyzję. Książę Harry dodał, że patrząc na sytuację, w której znalazł się z żoną obawiał się powtórzenia historii jego matki – Diany Spencer.

Wywiad Harry'ego i Meghan – kiedy i gdzie oglądać?

Rozmowa Harry'ego i Meghan z Oprah Winfrey zostanie wyemitowana w niedzielę 7 marca w amerykańskiej stacji CBS, a także w poniedziałek 8 marca o godzinie 21 w stacji ITV w Wielkiej Brytanii. Część ekspertów apelowała o przełożenie wywiadu ze względu na stan zdrowia księcia Filipa. 99-letni królowej Elżbiety od jakiegoś czasu przebywa w szpitalu w związku z infekcją. Pojawiają się głosy, że historie ujawnione przez Meghan i księcia Harry'ego mogą się poważnie odbić na zdrowiu brytyjskiego monarchy.

