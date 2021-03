Gigantyczny pies „raczkuje” w sieci. „Kocham tę bestię”

Mastify tybetańskie przyciągają spojrzenia swoimi gigantycznymi rozmiarami. Kolejnym atutem tych zwierząt są ich charakterystyczne „grzywy”, które zdaniem wielu budzą skojarzenia z lwami. Doskonałym przykładem potwierdzającym tę tezę jest Leonidas. Właściciele psa postanowili pójść w ślad wielu innych opiekunów czworonogów i zacząć budować pozycję psa w mediach społecznościowych.

Mimo że zwierzę dopiero „raczkuje” w sieci, jeśli chodzi o zdobywanie popularności, to ma już oddanych fanów, którzy zachwycają się jego wyglądem. „O mój Boże”, „Kocham tę bestię!”, „Przepiękny” – czytamy w komentarzach. Zachęcamy do obejrzenia galerii, w której Leonidas udowadnia, że nie jest tak groźny, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.

Mastify tybetańskie – rasa

Mastify tybetańskie to jedne z największych ras psów na świecie. Są zaliczane do grupy molosów w typie górskim. Od stuleci strzegły stad w Himalajach i są uważane za przodków wszystkich molosowatych. Zwierzęta te są niezależne, a jednocześnie niezwykle szybko przywiązują się do swoich opiekunów. Mastify dobrze czują się w towarzystwie ludzi. Rasa ta wymaga jednak porządnego szkolenia – ze względu na spore rozmiary i złożony charakter źle socjalizowane psy mogą stać się agresywne.

Czytaj też:

Quiz ortograficzny. Tutaj trzeba zdobyć 100 proc.