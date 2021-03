Ekstremiści planowali kolejny atak na Kapitol? Miał odbyć się 4 marca

BBC podaje, że na Kapitolu zwiększono środki bezpieczeństwa po tym, jak pojawiły się doniesienia o możliwym planowanym ataku na budynek. FBI przekazało, że pod koniec lutego „niezidentyfikowana grupa brutalnych ekstremistów” dyskutowała na temat planowanego przejęcia kontroli nad Kapitolem.

Dlaczego rzekomy atak planowano na 4 marca?

Osoby zamierzające wtargnąć do budynku będącego siedzibą amerykańskiego parlamentu miały także próbować nakłonić tysiące ludzi do udziału w planowanym ataku. Informacje uzyskane przez tajne służby przekazano lokalnej policji, która zadbała o przekierowanie na miejsce większej liczby funkcjonariuszy. Służby wywiadowcze nie przekazują szczegółowych informacji na temat planowanego ataku oprócz faktu, że miał on odbyć się w czwartek 4 marca lub w okolicach tej daty.

BBC zauważa, że zwolennicy teorii spiskowych określani jako QAnon uważają, że właśnie tego dnia Donald Trump wróci do Białego Domu na drugą kadencję. Sympatycy byłego prezydenta kwestionujący wygraną Joe Bidena powoływali się na stan prawny sprzed nowelizacji amerykańskiej konstytucji przyjętej w 1933 roku, kiedy to amerykańscy prezydenci obejmowali fotel głowy państwa właśnie 4 marca.

Szaman QAnon z rogami bizona

Przypomnijmy, o QAnon ponownie stało się głośno po styczniowych zamieszkach na Kapitolu, kiedy to najbardziej rzucającym się w oczy zwolennikiem Trumpa był półnagi mężczyzna z czapką z rogami bizona. To aktor Jacob Anthony Angeli Chansley (Jake Angeli), znany także jako szaman QAnon.

32-letni aktor z Arizony przed aresztowaniem był stałą atrakcją na wiecach Trumpa, na których wygłasza przemówienia o teoriach spiskowych rządzących światem. Celem, jaki sobie obrał jest walka ze starym porządkiem świata. Jego zdaniem, obecnym porządkiem zawładnął „spisek pedofilskich satanistów, wcześniej znanych jako Iluminati”, a wyzwolenie miał przynieść m.in. Donald Trump.

Czytaj też:

Przegląd „politycznych patostreamerów” i tropicieli spisków. Czy grozi nam polska wersja ruchu Qanon?