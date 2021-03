Niezwykła więź połączyła buldoga francuskiego i dziewczynkę. „Sama słodycz”

Psy szturmem podbijają media społecznościowe i niejednokrotnie stają się gwiazdami tych platform. I chociaż Meatball dopiero „raczkuje” jako influencer to z dnia na dzień jej grono obserwatorów powiększa się. Internautów do profilu czworonoga przyciągają zdjęcia, na których uchwycono wyjątkową relację, która połączyła buldoga francuskiego z dzieckiem. Użytkownicy mediów społecznościowych zwracają uwagę na to, że pies i dziewczynka tworzą zgrany duet. „Jak rodzeństwo!”, „Dobrze się razem bawią”, „Utrwalaj te chwile. Będzie, co wspominać” – czytamy w komentarzach.

Oprócz zdjęć na Instagramie właściciele psa publikują również filmy. Na nagraniach widać, jak zwierzę „zaczepia” małą dziewczynkę, a także w jak oryginalny sposób spędza wolny czas, np. bawiąc się na zjeżdżalni. Internauci rozpływają się również nad stylizacjami, w których do zdjęć pozuje buldog francuski. Kokardki, bluzy, kombinezony – to tylko kilka elementów, które pojawiają się na profilu zwierzaka. Do gustu użytkownikom mediów społecznościowych przypadła szczególnie fotografia, na której widać psa i dziewczynkę w identycznych stylizacjach. „Sama słodycz”, „Coś pięknego”, „Wspaniali” – komentują internauci.

