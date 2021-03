Wizyta papieża Franciszka w Iraku. Na spotkaniu pojawiły się tłumy

W niedzielę rano papież odwiedził Mosul, miasto przed laty okupowane przez tzw. Państwo Islamskie. Franciszek pomodlił się tam za ofiary wojny i prześladowań. – Braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa, że nadzieja jest silniejsza od śmierci, że pokój jest silniejszy od wojny – cytują słowa Franciszka zagraniczne media.

Później papież udał się do Karakoszu – głównego ośrodka chrześcijan w Iraku, gdzie powitały go tłumy wiernych. Jak odnotowują zagraniczne media, był to kontrast z Bagdadem, gdzie podczas wizyty papieża ulice były opustoszałe. Jedyny tłum stanowili wojskowi, którzy odgrodzili papieską delegację szczelnym kordonem.

Pielgrzymka dobiegła końca

Zakończeniem niedzielnych wizyt była msza święta na stadionie w Irbilu, którą poprzedził przejazd papamobile. Jak czytamy, i na stadionie zgromadziły się tłumy, choć w Iraku obowiązują wciąż ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

– Aby oczyścić serce, musimy zabrudzić sobie ręce: czuć się odpowiedzialnymi i nie stać z boku, gdy brat i siostra cierpią – mówił do zgromadzonych papież.

