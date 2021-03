Harry i Meghan ujawnili wiele szokujących faktów. Oto 7 najważniejszych

Wywiad Oprah Winfrey z parą książęcą już na długo przed emisją wzbudzał zainteresowanie mediów na całym świecie. Harry i Meghan rok temu zdecydowali się na odejście z rodziny królewskiej, żyjąc od tego czasu poza Wielką Brytanią. Zdystansowanie się od najbliższych dało im odwagę do ujawnienia często szokujących informacji, z których zebraliśmy te najważniejsze.

7. Rasizm w rodzinie królewskiej?



W czasie, gdy Meghan była w pierwszej ciąży, członkowie rodziny królewskiej mieli rozmawiać z Harrym na temat jego potomka. Te rozmowy konkretnie dotyczyły koloru skóry Archiego, a krewni księcia mieli obawiać się, że chłopiec będzie czarnoskóry.



6. Brak kontaktu z Karolem



Książę Harry przyznał, że przed odcięciem się od rodziny królewskiej, dwukrotnie rozmawiał ze swoim ojcem. Później książę Karol przestał odbierać telefony. – W pewnym momencie wziąłem sprawy w swoje ręce – odpowiedział pytany o to, dlaczego następca Elżbiety II mógł potraktować go w taki sposób.



5. Spięcie z Kate



Brytyjskie gazety swego czasu donosiły, że księżna Kate płakała przed ślubem Meghan i Harry'ego z powodu aktorki. Zdaniem Amerykanki było dokładnie odwrotnie. – Była zdenerwowana sprawą sukienek dla dziewczynek niosących kwiaty. To sprawiło, że płakałam – zdradziła dodając, że księżna Cambridge przeprosiła ją później za swoje zachowanie.



4. Rzadkie wyjścia z domu



Meghan po dołączeniu do rodziny królewskiej została odgrodzona od świata zewnętrznego, przez co nie mogła nawet spotykać się na mieście z przyjaciółmi, ponieważ obawiano się, że wzbudzi to zainteresowanie mediów. – Życie w rodzinie królewskiej było bardzo samotne i izolujące – przyznała.



3. Sekretny ślub



Ślub pary w maju 2018 roku wzbudził duże zainteresowanie mediów. Harry i Meghan byli jednak świadomi, że uroczystość została przygotowana nie z myślą o nich. – To był dzień, który został zaplanowany dla świata – przyznała Amerykanka zdradzając, że trzy dni przed ceremonią miał miejsce potajemny ślub w Pałacu Kensington.



2. To dziewczynka!



Latem 2021 roku na świat przyjdzie drugie dziecko Harry'ego i Meghan. Para jak do tej pory nie zdradzała więcej szczegółów na temat ciąży. Jak się okazało w niedzielę, Archie będzie miał siostrzyczkę.



1. Meghan miała myśli samobójcze



Aktorka przyznała, że po dołączeniu do rodziny królewskiej zaczęła mieć myśli samobójcze. Próbowała wówczas uzyskać pomoc, ale odmówiono jej, ponieważ nie była zarabiającym członkiem instytucji, a członkiem rodziny królewskiej.

Nie wrócą do obowiązków

Przypomnijmy, 19 lutego para wydała oświadczenie w którym przekazała, że nie wróci do pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. „Jak dowiodła ich praca w ciągu ostatniego roku, książę i księżna Sussex pozostają oddani swoim obowiązkom i służbie dla Wielkiej Brytanii na całym świecie” – przekazano w komunikacie wydanym przez parę.

Zapewniono także, że wnuk Elżbiety II oraz jego żona wciąż „nieustannie wspierają organizacje, które reprezentowali”. „Wszyscy możemy służyć. Służba jest uniwersalna” – dodano. W oświadczeniu wydanym przez Pałac Buckingham zaznaczono z kolei żal z powodu takiej decyzji Harry'ego i Meghan, przy jednoczesnym podkreśleniu, że książę i księżna Sussex „pozostają ukochanymi członkami rodziny”.

