Meghan jak księżna Diana? Podczas rozmowy z Winfrey Markle miała bransoletkę należącą do Lady Di

W trakcie wywiadu u Oprah Winfrey książę Harry postawił na klasyczny szary garnitur i białą koszulę. Z kolei Meghan Markle wybrała czarną, jedwabną suknię od Armaniego, która kosztuje ponad 4700 dolarów. Na kreacji pojawił się motyw lotosu - w hinduizmie kwiat ten jest uznawany za święty i symbolizuje odrodzenie oraz rozwój. Meghan Markle dobrała do swojej stylizacji wyraziste dodatki: bransoletkę Cartier Love za blisko 6500 dolarów i naszyjnik z akwamaryny projektu Pippy Small, a także kolczyki od kanadyjskiego jubilera Birksa.

Meghan Markle i niezwykła bransoletka Diany

Ponadto, żona księcia Harry'ego miała na ręce wyjątkową, diamentową bransoletkę. Jest to pamiątka po księżnej Dianie, która przed śmiercią kilka razy pokazała się publicznie w tej samej biżuterii. Z informacji CNN wynika, że to właśnie z tej bransoletki pobrano dwa diamenty, które znalazły się na pierścionku zaręczynowym ofiarowanym Meghan przez wnuka królowej Elżbiety. Wcześniej Meghan Markle założyła tą samą bransoletkę podczas królewskiej trasy w 2018 roku. Z kolei przed przyjęciem weselnym miała na palcu pierścionek należący przed laty do Diany Spencer.

Wywiad Harry'ego i Meghan. Nawiązania do Diany Spencer

Część ekspertów nie ma wątpliwości, że w ten sposób Amerykanka chciała nawiązać do podobieństw między historiami Meghan i Diany Spencer, która padła ofiarą pomówień i ostracyzmu ze strony brytyjskiej rodziny królewskiej. Bransoletka nie była jedynym nawiązaniem do matki Harry'ego, które pojawiło się w trakcie rozmowy z Oprah Winfrey. Meghan Markle wyznała, że podobnie jak przed laty Lady Di, zmagała się z myślami samobójczymi. Opowiadała również, jak bardzo samotna czuła się w królewskim pałacu, co jednoznacznie nasunęło skojarzenia z królową ludzkich serc.

Z kolei książę Harry wyznał, że „odejście od rodziny królewskiej było dla niego wyjątkowo trudne, ale obecnie czuje ulgę i szczęście”. Wnuk królowej Elżbiety opowiadał również o presji i nieustannej obserwacji dziennikarzy i paparazzi, co – jak sugerował – miało wpływ na ich decyzję. Książę Harry dodał, że patrząc na sytuację, w której znalazł się z żoną obawiał się powtórzenia historii jego matki – Diany Spencer.