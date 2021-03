Harry szczerze o relacji z księciem Karolem. „Czuje się zawiedziony”

Książę Harry stwierdził w rozmowie z Oprah Winfrey, że „gdyby nie Meghan Markle, nie byłby w stanie podjąć decyzji o rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej”. Przyznał, że znajdował się w potrzasku, chociaż sam nie zdawał sobie z tego sprawy.

Wnuk królowej Elżbiety szczerze opowiedział gwieździe amerykańskiego dziennikarstwa o swoich relacjach z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Zaznaczył, że „cały czas ma bardzo dobry kontakt z babcią, a w czasie pandemii rozmawiał z nią dużo więcej, niż wcześniej”. – Kiedy byliśmy w Kanadzie, odbyłem trzy rozmowy ze swoją babcią i dwie ze swoim ojcem i – jeszcze przed tym jak przestał odbierać ode mnie telefony – powiedział: czy mógłbyś spisać na kartce wszystko to, co masz zamiar zrobić? – podkreślił. – Musiałem to zrobić dla własnej rodziny. To nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Smutne, że to zaszło tak daleko, ale musiałem to zrobić dla zdrowia psychicznego mojej żony, Archiego i mojego, bo widziałem, dokąd to wszystko zmierza – dodał.

Harry o relacji z Karolem: Wiem, że przechodził przez coś podobnego

Książę Harry zapewnił, że obecnie książę Karol odbiera od niego telefony, ale ich relacja nadal wymaga wiele pracy. – Czuję się zawiedziony, ponieważ wiem, że przechodził przez coś podobnego. Wie, co znaczy ból – ocenił. – Zawsze będę go kochał. Uzdrowienie naszej relacji jest moim priorytetem – dodał.

Mówiąc o kontaktach z bratem zapewnił, że kocha Williama z całego serca. – To mój brat. Razem przeszliśmy przez piekło. Ale nasze ścieżki życiowe są zupełnie inne – podkreślił.

Jak Karol zareagował na słowa Williama?

Według „Vanity Fair” książę Harry wysłał e-mail do swojego ojca, w którym wyjaśnił, dlaczego wraz z Markle zdecydowali się na tak odważny, telewizyjny wywiad. Według królewskiej ekspertki Sarah Gristwood dla księcia Karola jest to wyjątkowo trudna sytuacja, ponieważ ostatnio cieszył się znacznie lepszą opinią, a za sprawą słów syna, który czuł się zawiedziony jego postawą, znowu będzie na świeczniku.

Czytaj też:

Harry i Meghan ukrywali się w jego domu z obawy o bezpieczeństwo. Kim jest Tyler Perry?