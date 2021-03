„Pałac pod presją”. Jak zagraniczne media opisują wywiad z księciem Harrym i Meghan?

Myśli samobójcze Meghan Markle, brak pomocy ze strony rodziny królewskiej oraz dyskutowanie royalsów nad kolorem skóry Archiego – to najszerzej komentowane wątki po wywiadzie, który został wyemitowany przez stację CBS. Tematów, które poruszyła Oprah Winfrey jest jednak zdecydowanie więcej. Dziennikarka pytała również m.in. o relacje księcia Harry’ego z ojcem oraz rzekomy konflikt między Meghan Markle, a księżną Cambridge. Wywiad odnotowały nie tylko brytyjskie i amerykańskie media.

The Guardian

„Pałac pod presją” – tak zaczyna się nagłówek The Guardian. Portal wskazuje, że członkowie rodziny królewskiej po wywiadzie Meghan Markle i księcia Harry’ego będą musieli zmierzyć się ze słowami żony wnuka Elżbiety II. Przypomnijmy – Meghan Markle wspomniała, że royalsi swego czasu debatowali na temat koloru skóry Archiego.





France24

Wątek dotyczący debaty nad kolorem skóry dziecka księcia Harry'ego i jego żony jest jednym z najgłośniej komentowanych. Omawia go również m.in. France24.





CBS News



CBS News zamieściło na swojej stronie internetowej artykuł, w którym książę Harry precyzuje, że osobami, które dyskutowały o kolorze skóry Archiego, nie była ani królowa Elżbieta II, ani książę Filip.



CNN



CNN zwraca z kolei uwagę na wyjawienie przez Meghan Markle faktu, że zmagała się z myślami samobójczymi. – Nie chciałam dłużej żyć – zwierzyła się w czasie wywiadu, który jest szeroko komentowany. Żona księcia Harry’ego przyznała także, że w tym trudnym czasie nie mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziny królewskiej.



Reuters



Reuters koncentruje się na rodzinnych relacjach między księciem Harrym, a jego ojcem. Wnuk królowej Elżbiety II poinformował, że na pewnym etapie jego ojciec przestał odbierać od niego telefony.

– Czuję się zawiedziony, ponieważ wiem, że przechodził przez coś podobnego. Wie, co znaczy ból. Zawsze będę go kochał. Uzdrowienie naszej relacji jest moim priorytetem – powiedział w wywiadzie z Oprah Winfrey książę Harry.



Bild

Na zdecydowane ostudzenie relacji między księciem Harry'm a ojcem zwraca również uwagę Bild.





Variety



Podczas szumnie zapowiadanego wywiadu Meghan Markle i księcia Harry’ego, oprócz trudnych tematów para podzieliła się również szczęśliwą nowiną. Meghan wraz z mężem zdradzili płeć dziecka, które już niedługo przyjdzie na świat. Archie będzie miał siostrzyczkę.



Harpersbazaar.com



Dziennikarze portalu harpersbazaar.com zwracają z kolei uwagę na relację między księżną Kate, a Meghan Markle. Żona księcia Harry’ego w czasie głośnego wywiadu ujawniła, że Kate doprowadziła ją do płaczu. Markle przekazała jednocześnie, że księżna Cambridge przeprosiła za swoje zachowanie.



BBC

– Była zdenerwowana sprawą sukienek dla dziewczynek niosących kwiaty. To sprawiło, że płakałam – powiedziała Meghan Markle, opisując zachowanie żony księcia Williama. Na ten wątek uwagę zwraca BBC.





AP



AP zauważa, że wywiad księcia Harry’ego i jego żony odbija się szerokim echem nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Dziennikarze wspomnianego źródła zauważają, że wypowiedziane uwagi można uznać za oskarżenia wobec „instytucji” o rasizm i bezduszność w stosunku do kobiety zmagającej się z myślami samobójczymi. Czytaj też:

