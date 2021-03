Serena Williams komentuje wywiad z Meghan Markle. „Wiem z pierwszej ręki, jak seksizm i rasizm…”

„Meghan Markle, moja bezinteresowna przyjaciółka, żyje swoim życiem z empatią i współczuciem. Codziennie uczy mnie, co to znaczy być naprawdę szlachetnym. Jej słowa ilustrują ból i okrucieństwo, którego doświadczyła” – napisała Serena Williams na Instagramie, odnosząc się do wywiadu z księciem Harrym i Meghan Markle, który został wyemitowany przez CBS.

Serena Williams: Wiem, że to nigdy nie jest łatwe

W drugiej części krótkiego oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych Serena Williams wspominała o bolesnych doświadczeniach z przeszłości.

„Wiem z pierwszej ręki, jak seksizm i rasizm są wykorzystywane przez instytucje i media, aby oczerniać kobiety i osoby o innym kolorze skóry, aby nas pomniejszać, łamać i demonizować. Musimy uznać za nasz obowiązek potępienie złośliwych, bezpodstawnych plotek i dziennikarstwa tabloidowego” – kontynuowała Serena Williams na Instagramie.

Tenisistka przekazała również, że jest dumna z Meghan Markle i docenia jej odwagę. „Wiem, że to nigdy nie jest łatwe. Jesteście silni – zarówno ty jak i Harry” – dodała Williams.

