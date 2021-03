PE uchylił immunitety trzem katalońskim europosłom. Grozi im kara więzienia

W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu trzem katalońskim eurodeputowanym: byłemu premierowi regionu Carlesowi Puigdementowi oraz byłemu ministrowi zdrowia Antoniemu Cominowi i byłej minister edukacji Clarze Ponsati. PE przychylił się do tego wniosku. Oznacza to, że Hiszpania będzie miała prawo postawić polityków przed sądem w sprawie dotyczącej organizacji referendum niepodległościowego w 2017 roku.

Referendum niepodległościowe w Katalonii

Plebiscyt wywołał w Hiszpanii ogromne kontrowersje, ponieważ zorganizowano go mimo wcześniejszego zakazu hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu wzięło udział 42 proc. Katalończyków, a 90 proc. z nich poparło ideę odłączenia Katalonii od pozostałej części Hiszpanii. W trakcie referendum w Katalonii doszło do licznych zamieszek, w wyniku których rannych zostało ponad 800 osób. Ówczesny premier regionu Carles Puigdemont oraz Antoni Comin wyjechali do Belgii, a Clara Ponsati udała się do Szkocji.

Madrycki sąd wydał wobec polityków Europejski Nakaz Aresztowania, w którym wspomniano o podżeganiu do społecznego buntu. Pozostali członkowie rządu katalońskiego, którzy brali udział w przygotowaniach referendum skazano na kary pozbawienia wolności od 9 do 13 lat. Po tym, jak Puigdemont, Comin i Ponsati wystartowali z powodzeniem w wyborach Europejskich, sąd w Belgii zawiesił wykonanie ENA.

Decyzja Parlamentu Europejskiego otwiera hiszpańskim władzom drogę do postawienia Katalończyków przed sądem. Carlesowi Puigdemontowi grozi kara 13 lat pozbawienia wolności.

