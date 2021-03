Debata w PE ws. stref LGBT. „Ośmieszacie Polskę każdego dnia waszych rządów”

Oprócz debaty dotyczącej wolności mediów w Polsce oraz na Węgrzech i w Słowenii, europosłowie dyskutowali o ustanowieniu Unii Europejskiej „strefą wolności LGBT”. Rezolucja mająca ogłosić Unię Europejską „Strefą Wolności LGBTIQ” poparło 5 frakcji Parlamentu Europejskiego, w tym największa Europejska Partia Ludowa oraz socjaldemokraci.

Głos w imieniu Komisji Europejskiej zabrała Helena Dalli, komisarz ds. równości. – Zasada niedyskryminowania musi być w pełni respektowana. Dyskryminacja osób LGBT musi być zwalczana na wszystkich poziomach. Komisja Europejska popiera inicjatywę Parlamentu Europejskiego, by obwołać Unię Europejską „strefą wolności LGBTIQ” – podkreśliła.

„To jasna wiadomość dla władz Polski”

– Nie zgodzimy się na homofobiczną krucjatę prowadzoną przez siły skrajnej prawicy w Polsce i na Węgrzech. Panie Kaczyński, panie Orban, żadna ideologia nie uzasadnia umieszczania tablic w różnych językach, które sprzyjają dyskryminowaniu mniejszości seksualnej – mówiła Iratxe Garcia Perez, przewodnicząca grupy S&D.

O „strefach wolnych od LGBT+” w Polsce wspomniał także Pierre Karleskind z grupy Renew Europe. – Proszę wyobrazić sobie życie w takiej gminie nastolatka, który dopiero odkrywa swoją seksualność – wskazał. Dodał, że „jednozdaniowa rezolucja to jasna wiadomość dla władz Polski, że takie strefy nie będą respektowane”.



Legutko: Zróbcie Unię Europejską strefą zdrowego rozsądku

W trakcie dyskusji na forum PE wypowiedziało się także kilku europosłów z Polski. Zdaniem Ryszarda Legutki „tekst rezolucji jest absurdalny i pokazuje, że Parlament Europejski stał się ideologiczną machiną, która chce stworzyć nowego człowieka”. – Kiedy samorządy bronią rodziny i nie życzą sobie ideologicznych oficerów, to stoją na gruncie prawa. Nie mają żadnego obowiązku, by wpuszczać każdego indoktrynatora, nawet takiego, który ma potężnych europejskich patronów – tłumaczył.

– Od żłobka karmicie dzieci genderami, zatruwacie język i umysły polityczną poprawnością. To na zachodzie Europy jest przemoc, nie tutaj. Zróbcie Unię Europejską strefą zdrowego rozsądku. Jeśli sądzicie, że Polska jest wroga LGBT, mówicie nieprawdę, to wstyd, jeżeli rozumiecie jeszcze co to słowo znaczy – krytykował europoseł PiS.

Halicki: Nieprzyzwoitych ludzi musi odsunąć polskie społeczeństwo

– Jest oczywistością, że gdyby we wszystkich krajach UE rządzili ludzie przyzwoici, nie mielibyśmy tej debaty. Niestety, mówiąc z polskiej perspektywy, jako katolik, jest mi wstyd, że politycy na najwyższych stanowiskach w moim kraju używają języka nienawiści i wkluczenia. – Wstyd panie Legutko, że posłużył się pan nieprawdą, wstyd, że politycy stanęli po ciemnej stronie mocy. I to w Polsce, kraju, który jest tak znany z tolerancji i wybitnych obywateli jak np, Władysław Bartoszewski, który mówił, że warto być przyzwoitym – tłumaczył. – Tych nieprzyzwoitych musi odsunąć polskie społeczeństwo – stwierdził.

Jaki: Nie chodzi o tolerancję, a ekspansję lewicowych ideologii

Patryk Jaki powiedział, że „w Polsce nie ma żadnych stref wolnych od LGBT”. – Żeby sprawdzić wasze intencje, złożyłem poprawkę, która mówi, że „UE jest strefą wolną dla wszystkich”. Została ona odrzucona. Wam wcale nie chodzi o tolerancję, chodzi o ekspansję lewicowych ideologii – ocenił europoseł PiS.

– Wy myślicie, że wasza kultura jest lepsza niż ta zaściankowa, polska. Tymczasem to w Polsce jest mniej ataków na osoby LGBT niż w Holandii czy w Niemczech. W Polsce homoseksualizm nigdy nie był karany. To w Polsce jest więcej kobiet na ważnych stanowiskach. Może to jednak ta tradycyjna kultura jest lepsza niż ta wasza inżynieria? – pytał polityk. Patryk Jaki wspomniał również o nazizmie, kolonializmie w Afryce i do budowaniu pomników Lenina w Niemczech. Na koniec swojej wypowiedzi stwierdził, że „to Polacy obecnie bronią tradycyjnych wartości”.

Spurek: Jeśli muszą być zmienione traktaty, to je zmieniajmy

– Już czas, aby cała UE stała się strefą praw człowieka, w której każdy jest chroniony przed dyskryminacją i nie jest wykluczany. „Strefa wolności LGBT” to ważny sygnał, za tym muszą pójść konkretne kroki prawne. Jeśli muszą być zmienione traktaty, to je zmieniajmy – zaapelowała Sylwia Spurek.

Kohut: Każdego dnia musimy udowadniać, że Polska to nie PiS

– „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.. hej prawa strono, znacie te słowa? Ośmieszacie Polskę każdego dnia waszych rządów. My każdego dnia musimy udowadniać tutaj, że Polska to nie PiS – powiedział Łukasz Kohut. – Nie jestem gejem, ale mogę sobie wyobrazić, jak to jest być nazywanym przez prezydenta „ideologią” a arcybiskupa „tęczową zarazą”. Idea integracji europejskiej jest piękna. Tutaj wszyscy jesteśmy u siebie i jesteśmy mile widziani – zaznaczył polityk.

