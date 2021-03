Nowe fakty na temat zamachowców z Brukseli. Wcześniej mieli zabić dla „sprawdzenia się”

Wkrótce minie pięć lat od zamachów w Brukseli, których ofiarami padło 35 osób. Przed rocznicą tragicznych zdarzeń na jaw wyszły nowe fakty na temat dwóch terrorystów zaangażowanych w atak. Mieli oni wcześniej zabić mężczyznę tylko po to, by przekonać się „ jak to jest kogoś zabić”.

Belgijska policja swego czasu zajmowała się śmiercią Paula-Andre Vanderperrena, który w 2014 roku został śmiertelnie postrzelony na ulicy. Mężczyznę zamordowano w dzielnicy Jette w Brukseli, gdy wracał do domu z kawiarni. W sprawie ruszyło śledztwo, ale funkcjonariuszom nie udało się ustalić tożsamości napastników. Dochodzenie zostało zamknięte w październiku 2020 roku – podaje BBC. Terroryści zabili Vanderperrena? Teraz na jaw wyszły nowe fakty w sprawie. Wdowa po 76-latku powiedziała w rozmowie z „De Morgen”, że jej prawnikom udało się ustalić tożsamość napastników. Zdaniem adwokatów niemal z całą pewnością można stwierdzić, iż Vanderperrena zabili Ibrahim El-Bakraoui oraz jego brat Khalid, którzy brali udział w samobójczych zamachach organizowanych w marcu 2016 roku w Brukseli. Jeden z braci wysadził się wówczas na lotnisku Zaventem, a drugi przeprowadził zamach na stacji metra. Jak prawnikom wdowy udało się ustalić tożsamość zabójców jej męża? Te szczegóły miały zostać ujawnione podczas przesłuchania dwóch napastników, którzy przeżyli zamachy w Brukseli. Mohamed Abrini i Osama Krayem zeznali wówczas, że bracia El-Bakraoui w 2014 roku zabili mężczyznę w Jette. – Khalid powiedział, że była to starsza osoba i chcieli sprawdzić, jak to jest kogoś zabić – zeznał Krayem. Połączenie tych faktów nasunęło oczywisty wniosek, że to bracia odpowiadają za śmierć Vanderperrena. Do tych doniesień odniosła się już prokuratura. „W trakcie śledztwa w sprawie tego morderstwa nie byliśmy w stanie zidentyfikować sprawy i w październiku 2020 roku zadecydowano o zamknięciu sprawy” – przypomniała w oświadczeniu przesłanym BBC rzeczniczka prokuratury w Brukseli. „Jeśli pojawią się nowe dowody, moglibyśmy ponownie otworzyć sprawę. Jednak obecnie nie ma nowych wątków, które nie zostałyby wcześniej zbadane” – dodała. Zamachy w Brukseli Do wspomnianych zamachów w Brukseli doszło 22 marca 2016 roku nad ranem. Dwa ataki przeprowadzono na lotnisku w Zaventem, gdzie zginęło 16 osób. Zamach przy stacji metra Maelbeek/Maalbeek pochłonął z kolei życie 19 ofiar. Rannych zostało 316 osób, a do serii skoordynowanych ataków terrorystycznych przyznało się Państwo Islamskie. Czytaj też:

