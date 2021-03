Kazachstan. Wojskowy samolot rozbił się na końcu pasa startowego. Są ofiary śmiertelne

Do zdarzenia doszło na lotnisku w mieście Ałmaty w Kazachstanie w sobotę 13 marca około godziny 17:20 czasu lokalnego (12:20 czasu polskiego). Lekki samolot transportowy typu An-26 leciał z lotniska w Nur-Sułtanie. Z informacji przekazanych przez biuro prasowe portu lotniczego wynika, że maszyna należąca do kazachskiej straży granicznej miała się zapalić na końcu pasa startowego podczas próby lądowania. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widać kłęby dymu unoszące się nad wrakiem samolotu.

Katastrofa samolotu w Kazachstanie - bilans ofiar

Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Według wstępnych ustaleń udało się uratować dwoje z sześciu osób znajdujących się na pokładzie. Takie informacje przekazały agencje RIA Nowosti oraz Interfax. Doniesienia o śmierci czterech pasażerów potwierdził także przedstawiciel Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych.

Powody katastrofy pozostają na razie nieznane.

