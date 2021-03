„Polskie zakonnice zamordowane przez sowieckich żołnierzy”. MSZ Rosji: To obłęd

Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod koniec minionego roku zajmowało się m.in. poszukiwaniami miejsc pochówku sióstr katarzynek, które padły ofiarami żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku. Szczątki zakonnic, wobec których prowadzony jest proces beatyfikacyjny, odnaleziono w Gdańsku, Olsztynie i Ornecie.

W grudniu IPN informował o znalezieniu szczątków ostatnich trzech zakonnic - s. Rolandya - Marii Abraham, s. Gunhildy - Doroty Steffen oraz s. Bony - Anny Pestki. W ich miejscach pochówku znaleziono także medaliki zakonne, krucyfiksy czy zakonne różańce i elementy stroju.

Publikacje IPN na ten temat zainteresowały amerykańskie media. W ślad za serwisem Livescience.com artykuły na ten temat opublikowało kilka innych portali. „Szkielety zamordowanych przez sowietów zakonnic z czasów II wojny światowej odnaleziono w Polsce” – brzmiał tytuł publikacji.

Rosyjskie MSZ o pracach IPN

Doniesienia na ten temat skomentowała podczas briefingu rzeczniczka MSZ Rosji. Maria Zacharowa zaczęła od ostrej krytyki polskiej polityki historycznej. – Z inicjatywy kilku polskich agencji wmawia się amerykańskiemu odbiorcy, że Związek Radziecki okupował Polskę, gdy ta była pochłonięta wojną z Niemcami. To nawet nie jest fake news. To obłęd – oburzała się Zacharowa. Co warto zaznaczyć, nie odniosła się merytorycznie do zawartości artykułu.

Na tym jednak nie poprzestała. Rzeczniczka MSZ Rosji usiłowała zdyskredytować poszukiwania IPN, przedstawiając informacje o odnalezionych szczątkach zakonnic jako „niepotwierdzone dane”. Zapowiedziała też „indywidualną współpracę” z amerykańskimi mediami, by te nie polegały wyłącznie na polskiej wersji historii.