William i Harry o krok od spotkania. „To może być przełomowy moment”

W słynnej już rozmowie z Oprah Winfrey książę Harry mówiąc o kontaktach z bratem zapewnił, że kocha Williama z całego serca. – To mój brat. Razem przeszliśmy przez piekło. Ale nasze ścieżki życiowe są zupełnie inne. W tej chwili nasza relacja jest luźna. Dzieli nas przestrzeń. Miejmy nadzieję, że czas wszystko uleczy – podkreślił.

Czy relacje między Harry'm i Williamem mogą się poprawić?

Russell Meyer, ekspert ds. brytyjskiej rodziny królewskiej mówił w jednym z programów telewizyjnych, że obaj synowie księcia Karola mają się spotkać podczas odsłonięcia pomnika poświęconego księżnej Dianie w Kensington Gardens. Uroczystości są planowane na 1 lipca 2021 roku, w dzień 60. urodzin Diany Spencer.

Zdaniem Russella Meyera to spotkanie może mieć spory wpływ na relacje między braćmi. - Za życia księżna Diana powtarzała synom, jak ważne jest, by żyli w zgodzie, ponieważ mają tylko siebie. Być może ze względu na pamięć o mamie zdecydują się poprawić swoje kontakty. To spotkanie może być przełomowym momentem w ich życiu - zaznaczył eskpert.

William: Zamierzam porozmawiać z bratem



Gdy książę William wraz z żoną Kate Middleton wychodzili w czwartek 11 marca ze szkoły w Stratford, dziennikarze postanowili poprosić go o komentarz do głośnego wywiadu Harry'ego i Meghan. – Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale to zrobię – powiedział William.

William odpiera zarzuty o rasizm



Jednocześnie wnuk królowej Elżbiety odnosząc się do zarzutów stawianych przez Meghan Markle zapewnił, że „ani on ani nikt z członków rodziny królewskiej nie jest rasistą”. W trakcie rozmowy z Oprah Winfrey żona księcia Harry'ego stwierdziła, że zanim ich pierwszy syn Archie przyszedł na świat, członkowie rodziny królewskiej debatowali m.in. na temat tego, jak ciemna może być jego skóra. Ponadto mieli jej przekazać, że dziecko nie otrzyma tytułu królewskiego ani specjalnej ochrony przyznawanej członkom monarchii. Meghan Markle nie zdradziła, kto miał uczestniczyć w tych rozmowach.

