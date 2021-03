Trump zareagował na wywiad Harry'ego i Meghan. „Już dawno o tym mówiłem, teraz wszyscy to widzą”

Rzecznik Donalda Trumpa ujawnił w rozmowie z mediami, jak były prezydent USA zareagował na wywiad Harry'ego i Meghan Markle. Jason Miller powiedział, że początkowo były przywódca Stanów Zjednoczonych chciał wydać publiczny komunikat, ale ostatecznie uznał, że to nie jest najbardziej fortunny pomysł. – Tak, Meghan Markle nie jest dobra. Już wcześniej ją krytykowałem, a teraz wszyscy to widzą. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak powiem coś negatywnego o niej, to wyleje się na mnie hejt i skończę jak Piers Morgan – miał powiedzieć Donald Trump.

Co Trump mówił o Markle?

We wrześniu 2020 roku Donald Trump powiedział, że „nie jest fanem” księżnej i życzył jej mężowi „dużo szczęścia” z nią u boku. Kilka miesięcy wcześniej w wywiadzie dla jednego z brytyjskich dziennikarzy określił Meghan Markle słowem „nasty”. Później polityk tłumaczył się z użycia wyrażenia, które jest tłumaczone jako „złośliwa” lub nawet „paskudna”.

Polityk wyjaśnił, że nie miał na myśli, iż Meghan jest „złośliwa”. Uściślił, że księżna po prostu w taki sposób zachowywała się w stosunku do niego. – Była wobec mnie złośliwa i to jest w porządku. Nie byłoby w porządku, gdybym ja był wobec niej wredny, na szczęście nie byłem. Ale wiesz co? Uważam, że świetnie sobie radzi. Mam nadzieję, że dobrze jej tutaj, uważam, że jest bardzo miła – podkreślił Trump.

Morgan odchodzi z telewizji po krytyce Markle

9 marca stacja ITV poinformowała o efektach rozmowy dyscyplinarnej z popularnym prezenterem Piersem Morganem. Obie strony zdecydowały, że jest to odpowiedni czas na zakończenie współpracy. Wszystko odbyło się krótko po tym, jak dziennikarz po raz kolejny bezpardonowo skrytykował Meghan Markle.

Piers Morgan zarzucał Meghan Markle kłamstwa

Co powiedział Piers Morgan? „Nie uwierzyłbym Meghan Markle nawet w sprawie prognozy pogody” – stwierdził podkreślając, że nie wierzy w żadne z jej słów. Jego wypowiedź spotkała się z dużą krytyką środowiska dziennikarskiego. Do sprawy wrócono w programie „Good Morning Britain" emitowanym we wtorek 9 marca nad ranem. Obecny na planie Alex Beresford stwierdził, że wszystko, co nastąpiło po ślubie Harry'ego i Meghan, było „niesamowicie szkodliwe dla zdrowia psychicznego” pary książęcej.

– Rozumiem, że nie lubisz Meghan Markle. Miałeś z nią relację i ona odcięła ci się. Czy powiedziała coś o tobie po tym, jak ci przerwała? Ma prawo się odciąć, jeśli chce – stwierdził dziennikarz w kierunku siedzącego obok Morgana.

Czytaj też:

Kraśko o relacjach Amerykanów na wywiad Harry'ego i Meghan. „Mieli dość, że ktoś jest baranem i tobą rządzi”