Incydent na lotnisku w Bogocie. Doszło do eksplozji

Do zdarzenia doszło w piątek 12 marca na lotnisku w Bogocie, skąd Airbus należący do linii Transcarda International Airways miał lecieć do Caracas w Wenezueli. Jeszcze podczas rozpędzania maszyny na pasie startowym z silnika odpadł dysk wirnika, przez co doszło do – jak relacjonowali świadkowie – głośnej eksplozji. Po niej elementy konstrukcji spadły na pobliską drogę.

Piloci natychmiast zatrzymali maszynę i odmówili startu – donosi Aviation Herald. Pasażerowie ostatecznie zostali wyprowadzeni z samolotu, który uziemiono w Bogocie. Na szczęście żadna z osób obecnych na pokładzie nie ucierpiała. O dużym szczęściu może mówić również motocyklista, który przejeżdżał w pobliżu pasa startowego. Dysk wirnika po odpadnięciu od silnika przebił siatkę bezpieczeństwa i przelatując minął mężczyznę o około dziesięć metrów.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia obiegły już media społecznościowe. Na fotografiach udostępnionych na Twitterze widać, że do incydentu doszło w części lotniska graniczącej z terenami zamieszkałymi.

