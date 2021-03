Odciął sobie nos, usta i uszy. Chce być „kosmitą”

Anthony Loffredo pochodzi z Francji, ale kilka lat temu zdecydował się na wyjazd do Hiszpanii. Wybór nowego kraju zamieszkania nie był przypadkowy, ponieważ to właśnie w kraju ze stolicą w Madrycie zabiegi typu obcięcie nosa są legalne, w przeciwieństwie do ojczyzny 32-latka.

Chce być kosmitą. Matka wspiera Loffredo

Jednocześnie mężczyzna ogłosił start projektu „Czarny Kosmita”, który ma doprowadzić go do stanu, kiedy to będzie wyglądał jak „obcy”. Loffredo efekty swoich starań prezentuje na Instagramie, gdzie obserwuje go 345 tys. użytkowników. Internauci mogą tam śledzić zdjęcia 32-latka, który obciął sobie nie tylko nos, ale również usta i uszy.

Loffredo przeszedł także zabieg przecięcia języka oraz wytatuował sobie gałki oczne. Zdecydował się na wszczepienie implantów skórnych, które mają nadać mu „pozaziemski” wygląd. Całość faktycznie daje niecodzienny efekt, zapewniający Francuzowi rozgłos.

W jednym z ostatnich wpisów 32-latek pochwalił się zdjęciem ze swoją matką. „Mama mówi, że nie ma koszmarów, kiedy na mnie patrzy” – napisał. „Udaje mi się wywołać uśmiech na twojej twarzy i to jest jedno z moich największych zwycięstw. Matka nigdy nie ocenia swojego syna” – podkreślił dodając, że jego projekt przekształcania się w „kosmitę” jest już ukończony w 23 proc.

Czytaj też:

Elliot Page w pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu zmiany płci. „Jestem w pełni sobą”