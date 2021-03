Ten pies zdobył rozgłos. Czym zasłużył na porównania do Lady Gagi?

Bontenmaru to pies rasy Shih Tzu. 6-letni czworonóg mieszka ze swoimi właścicielami w Tokio, ale dzięki mediom społecznościowym jego blask roztacza się zdecydowanie dalej. Zwierzak ma konto na Instagramie, a jego profil śledzi już ponad 24 tys. internautów. Sekret jego sukcesu tkwi w niezwykłej „fryzurze”, która wywołuje różne skojarzenia u internautów.

Bontenmaru robi karierę. Porównują go do Lady Gagi

Jak opisuje Bored Panda, wielu użytkowników mediów społecznościowych, którzy zainteresowali się losem psa, uważa, że jego „fryzura” jest podobna do tej, którą Lady Gaga miała u progu kariery. Pojawiają się także porównania do wokalistki funkcjonującej pod pseudonimem Sia. Szczegóły dotyczące procesu pielęgnacji owłosienia psa zdradziła jego właścicielka. – Bontenmaru raz w miesiącu ma wizytę u fryzjera, a kiedy nie ma na to czasu, sama obcinam mu włosy – opisała.

Jednak nie tylko fryzura wzbudza ciekawskie spojrzenia internautów. Użytkownicy mediów społecznościowych zwracają uwagę również na ozdoby, które nosi pies, m.in. kokardki. Jak myślicie, ma poczucie stylu? Zachęcamy do obejrzenia galerii.

