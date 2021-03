Zaatakował nożem pracownika restauracji, bo nie chciał założyć maseczki. Nagranie

Do zdarzenia doszło w miejscowości League City w Teksasie. Napastnik najpierw wyszedł za drzwi lokalu, a gdy sprzedawca się odwrócił, wbiegł i zaatakował go nożem od tyłu. Policja wydała nakaz aresztowania podejrzanego. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie otrzymał pomoc.

Od 10 marca w Teksasie całkowicie zniesiono lockdown i ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Decyzję gubernatora stanu Grega Abbotta skrytykował m.in. burmistrz największego miasta stanu - Houston - Sylvester Turner, gubernator sąsiedniej Kalifornii Gavin Newsom oraz prezydent USA. Joe Biden ocenił, że Teksas „popełnił wielki błąd”, a decyzję o zniesieniu zakazu noszenia maseczek nazwał „neandertalskim myśleniem”.

Od początku pandemii w Teksasie, w którym mieszka 29 milionów osób, potwierdzono 2,75 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 47 tys. osób.

