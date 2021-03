Posłanka zmarła podczas powrotu samolotem z Kuby. Była oskarżana o korupcję

Karin Strenz leciała z Kuby do Niemiec. W trakcie podróży posłanka nieoczekiwanie straciła przytomność. Maszyna musiała awaryjnie lądować w Irlandii i zamiast do Frankfurtu skierowano ją na lotnisko w Shannon. Do portu lotniczego zostało wezwane pogotowie. Ratowników poinformowano o nagłym wypadku medycznym, do którego doszło na pokładzie samolotu. Karin Strenz została przewieziona do Szpitala Uniwersyteckiego w Limerick, gdzie po kilku godzinach zmarła.

Rzecznik regionalnej grupy CDU w Meklemburgii potwierdził informację o śmierci Karin Strenz. Na razie jednak oficjalne przyczyny zgonu pozostają nieznane. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić, dlaczego doszło do utraty przytomności. „Tagesspiegel” zwraca uwagę na fakt, iż nie wiadomo, czy deputowana poleciała na Kubę prywatnie, czy była w podróży służbowej.

Niejasne powiązania Karin Strenz z Azerbejdżanem

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że wobec posłanki toczy się śledztwo w sprawie przyjmowania pieniędzy z Azerbejdżanu w zamian za lobbowanie na rzecz byłej republiki radzieckiej, która jest niezwykle bogata w ropę naftową. W 2019 roku Karin Strenz przyznała, że prowadzona przez nią firma Line M-Trade przyjęła w latach 2014-2015 darowizny w wysokości 15 tys. euro. Nie była w stanie wyjaśnić pochodzenia tych pieniędzy. Kilka tygodni później polityk CDU zagłosowała przeciwko wnioskowi Rady Europy, który wzywał władze Azerbejdżanu do uwolnienia więźniów politycznych.

W 2018 roku Rada Europy poinformowała, że dysponuje dowodami na korupcję posłanki i dożywotnio zabroniła jej udziału w posiedzeniach. Na początku 2021 roku Bundestag ukarał deputowaną karą w wysokości 20 tys. euro za przyjmowanie pieniędzy pochodzących z niewiadomych źródeł.

