„Pie****** kwarantannę”. Uwagę mediów przykuł napis na maseczce Ławrowa. „Pasuje do ministra”

Rosja zupełnie inaczej podchodzi obecnie do pandemii koronawirusa, jak pisaliśmy już na łamach Wprost.pl, Władimir Putin nie miał problemu, by zorganizować np. huczne obchody „Dni Krymu”. Tymczasem Federacja Rosyjska to 4. państwo na świecie pod względem liczby odnotowanych zakażeń koronawirusem, zarejestrowano ich tam ponad 4,5 miliona.

To „luźniejsze” podejście do obostrzeń i rygorów zaprezentował też w trakcie zagranicznej wizyty minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Szef MSZ Rosji z maseczką z napisem „FCKNG QRNTN”

Ławrow przebywa obecnie w Chinach i podczas wizyty – co jest widoczne na zdjęciach – nosił zwykłą maseczkę, znaną praktycznie wszystkim. Jednak gdy minister pozował na tle rzeki Li Jiang (nazwa rzeki Gui Jiang w górnym biegu), wybrał inną maseczkę.

Jak opisało rosyjskie MSZ na Tik Toku, maseczkę z napisem „FCKNG QRNTN” Ławrow otrzymał od dziennikarzy, ponieważ w niedzielę 21 marca obchodził 71. urodziny. Nagranie z Ławrowem pozującym z „prezentem” opatrzono komentarzem: „Zarówno maseczka, jak i napis, pasują do ministra”.

„FCKNG QRNTN” można przetłumaczyć z angielskiego jako „pie****** kwarantannę”. Napis jest lepiej widoczny na zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów rosyjskiej agencji RIA Novosti, które krążą po Twitterze.

