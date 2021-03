Strzelanina w Boulder w Kolorado. 10 ofiar śmiertelnych, w tym policjant

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 14:30 czasu miejscowego. Policjanci otrzymali wezwanie do supermarketu, w którym informowano o osobie z bronią i rannych. Mężczyznę udało się zatrzymać po wymianie ognia z funkcjonariuszami. CNN relacjonuje, że na nagraniach widać sprawcę wyprowadzanego bez koszulki, z plamami krwi na rękach i nogach. Mężczyzna trafił do szpitala, na razie policja nie wypowiada się na temat motywów jego działania i tożsamości. Na skutek jego działań zginęło 10 osób, w tym 51-letni policjant Eric Talley.

Do mediów społecznościowych trafiło wiele nagrań z miejsca zdarzenia, nie brakowało osób, które streamowały na żywo przebieg akcji policji. – Nie wiem, co się dzieje, słyszę strzały, ktoś nie żyje – słychać na jednym z filmów. Z wnętrza sklepu dobiegają wystrzały, a z daleka przebija się okrzyk policjanta: „Z drogi, jest tu człowiek z bronią” .

Gubernator: Straciliśmy 10 osób

Strzelaninę skomentował gubernator Kolorado Jared Polis. „Dziś w tragicznych okolicznościach straciliśmy dziesięć osób, w tym funkcjonariusza policji z Boulder, Erica Talleya. Oficer Talley przez ponad dziesięć lat służył w miejscowej policji, po czym stracił życie w wieku 51 lat, gdy pracował, by ocalić życie innych” – czytamy w oświadczeniu Polisa.

