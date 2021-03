Pożar w gigantycznym obozie dla uchodźców. Dziesiątki tysięcy uciekinierów

W obozie Balukhali 1 na terenie Cox's Bazar w Bangladeszu doszło do ogromnego pożaru, który zmusił do ucieczki tysiące uchodźców Rohindża. Amnesty International zwraca uwagę, że to już trzecie takie zdarzenie w ciągu ostatnich dni w tym miejscu.

Media społecznościowe zalewają nagrania z ogromnego pożaru, który wybuchł w obozie dla uchodźców z ludu Rohindża, zlokalizowanym na terytorium Bangladeszu. W płomieniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym dwoje dzieci. Wiele osób wciąż uważa się za zaginionych, uciekające przed ogniem rodziny dalej poszukują swoich bliskich. twitter Był to już trzeci w ciągu czterech dni pożar obozach dla uchodźców Rohindża. Przyczyny stara się ustalić teraz policja, jednak dyrektor organizacji Save the Children w Bangladeszu Onno Van Manen zwrócił uwagę na bardzo duże zagęszczenie ludzi na zamkniętych obszarach obozów. twitter Amnesty International nie wierzy w przypadek – To kolejny potężny cios dla mieszkających tutaj uchodźców Rohindża. Ledwie kilka dni temu straciliśmy jeden z naszych zakładów opieki zdrowotnej w innym pożarze – mówił Van Menen. Saad Hammadi z Amnesty International pisał o „zaskakującym zbiegu okoliczności”, jasno sugerując ingerencję ludzi. Podkreślał, że poprzednie śledztwa niczego nie dały, a pożary wciąż się powtarzają. W obozach dla uchodźców w Bangladeszu żyje obecnie około miliona osób z prześladowanej w Mjanmie mniejszości etnicznej Rohindża. Czytaj też:

