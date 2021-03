Strzelanina w supermarkecie w Kolorado. Zatrzymano 21-latka podejrzanego o zamordowanie 10 osób

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 14:30 czasu miejscowego w Boulder w Kolorado (USA). Policjanci otrzymali wezwanie do supermarketu, w którym nieznany sprawca otworzył ogień do klientów. W wyniku strzelaniny zginęło 10 osób. Policja podała, że najmłodsze ofiary miały 20, 23 i 25 lat. Najstarsza ofiara miała z kolei 65 lat. Lokalne służby żegnają również 51-letniego policjanta, który także zginął podczas strzelaniny. Mężczyzna, prywatnie ojciec siedmiorga dzieci w wieku od 5 do 18 lat, jako pierwszy zareagował na strzały.

Policja podaje nazwisko domniemanego sprawcy

Z informacji, które przekazała policja i które następnie publikują zagraniczne media, w tym BBC, wynika, że policja zatrzymała mężczyznę, którego podejrzewa o dokonanie zabójstwa dziesięciu osób. Mężczyznę zidentyfikowano jako 21-letniego Ahmada Alissę. Nie jest jednak jasne, jakie miał motywy, ani czy to ten sam mężczyzna, którego zatrzymanie transmitowały wcześniej telewizje. Przypomnijmy, że na licznych nagraniach widzimy mężczyznę bez koszulki i z raną nogi, prowadzonego przez funkcjonariuszy.

Policja nie precyzuje, czy widziany na nagraniach mężczyzna to Ahmad Alissa. Wątpliwości może budzić wygląd, który sugeruje, że wspomniany mężczyzna ma znacząco więcej niż 21 lat. Niemniej, widoczne jest jednak podobieństwo prowadzonego przez policję mężczyzny do tego, którego fotografię zamieściła policja.

