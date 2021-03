Elżbieta II ma kolejnego prawnuka. Poród nastąpił na podłodze w łazience

Zara Tindall jest mistrzynią świata w jeździectwie, a prywatnie córką angielskiej księżniczki Anny i jej pierwszego męża kapitana Marka Philipsa. Wnuczka Elżbiety II w 2011 roku poślubiła angielskiego rugbystę Mike'a Tindalla. To właśnie z nim doczekała się trzeciego dziecka, o czym poinformowało BBC.

Lucas Philip Tindall przyszedł na świat w niedzielę 21 marca. Tindal w podcaście The Good, The Bad & The Rugby przyznał, że poród odebrano na podłodze w łazience. – To nastąpiło bardzo szybko, nie zdążyliśmy pojechać do szpitala – relacjonował. Jak dodał sportowiec, położna, która miała przyjąć poród, znajdowała się niedaleko, więc zdążyła dojechać do domu Tindallów.

Zara Tindall o poronieniach

Zara i Mike Tindall mają już dwoje dzieci: siedmioletnią Mię i dwuletnią Lenę. W 2018 roku wnuczka Elżbiety II w rozmowie z „Sunday Times” przyznała, że przed przyjściem na świat młodszej z córek dwukrotnie poroniła. – Niestety w grudniu 2016 roku poroniłam. To nie była jedyna tego typu sytuacja w moim życiu – przyznała.

– Krótko przed zajściem w ciążę z Leną również straciłam moje dziecko. To był dla mnie bardzo trudny czas. Nikomu nie mówiłam o tym, co się stało, bo sprawa była dla mnie zbyt świeża i zbyt bolesna. Jednak jak to zazwyczaj bywa, czas leczy rany – kontynuowała.

