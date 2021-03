Pożar w obozie dla uchodźców w Bangladeszu. Doszczętnie zniszczone centrum prowadzone przez fundację Hołowni

Pożar wybuchł w obozie Balukhali 1 na terenie Cox's Bazar w Bangladeszu. To tam, na stosunkowo niewielkiej powierzchni stłoczonych jest ok. miliona uchodźców z ludu Rohindża, którzy uciekli przed masowymi mordami z Mjanmy (wcześniej Birma). Jak mówi nam Anna Kieniewicz z Fundacji Dobra Fabryka (organizacja założona przez Szymona Hołownię), zarzewiem pożaru był prawdopodobnie wybuch butli z gazem, której mieszkańcy obozu używali do gotowania w prowizorycznych warunkach.

Bilans gigantycznego pożaru

Bilans pożaru gigantycznego obozowiska nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z tragedią. Zginęło 15 osób, 45 tys. osób pozbawionych jest dachu nad głową, doszczętnie spłonęło 9 tys. szałasów, które służyły mieszkańcom za jedyne schronienie. Po pożarze i chaosie, jaki wówczas powstał, trudno także zlokalizować miejsce pobytu wielu dzieci.

Pożar objął obozy: 9, 8e, 8w i 10. W sumie zamieszkiwało w nich 124 380 ludzi. Najdotkliwiej ucierpieli mieszkańcy obozy 9, który prawie całkowicie spłonął. Doszczętnie spłonęło także centrum dziennej opieki dla dzieci prowadzone przez Fundację Dobra Fabryka.

Anna Kieniewicz: Zgliszcza, ruiny, obraz jak na wojnie

Jak mówi nam koordynatorka programu Anna Kieniewicz, fundacja ta jest jedyną polską organizacją, która działa w największym na świecie obozie. Prowadzona przez fundację świetlica miała być centrum, w którym dzieci zaznają trochę normalności, a także przyswoją podstawy edukacji. Pod opieką centrum było ok. stu dzieci.

– Przywoziliśmy im z Polski różne pomoce naukowe, zapewnialiśmy namiastkę normalności i dzieciństwa. Dzieci, które do nas przychodziły przeżyły potworną traumę, bo widziały sceny, jakie wydawałoby się, znamy już tylko z mrocznej historii II wojny światowej. To dzieci, które w Mjanmie widziały cały katalog zbrodni: masowe gwałty, egzekucje, wyrzucanie ludzi z płonących domów – opowiada nam Anna Kieniewicz.

– Tam panowały bardzo trudne warunki, bo na jednym kilometrze kwadratowym stłoczonych jest 40 tys. ludzi. To większa gęstość zaludnienia, niż ogólnie w Bangladeszu, choć i ten kraj bije pod tym względem rekordy. Teraz jest tam jeszcze gorzej: zgliszcza, ruiny, obraz jak na wojnie – dodaje.

Fundacja zorganizowała już zbiórkę na odbudowę obozu, którą prowadzi na swojej stronie internetowej. Na ten cel potrzebnych jest 160 tys. zł. Na ten moment udało się uzbierać jedną trzecią wspomnianej kwoty.

