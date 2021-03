Niepokojące wieści z kolonii karnej. Nawalny ma poważne problemy ze zdrowiem?

2 lutego sąd w Moskwie odwiesił wykonywanie kary na Aleksieju Nawalnym. Opozycjonistę oskarżono o łamanie warunków zwolnienia po wyroku z 2017 roku. Prokuratura podnosiła m.in. argument, że Nawalny po otruciu nowiczokiem w sierpniu wyjechał do Berlina, a co za tym idzie, nie stawiał się na komisariacie. Opozycjonista, który tuż po zamachu przebywał w śpiączce, dochodził do siebie w Niemczech. Nawalny został aresztowany tuż po powrocie do Moskwy w połowie stycznia i skazany na 3,5 roku kolonii karnej.

Adwokaci nie mogą się skontaktować z Nawalnym?

Choć na początku marca Aleksiej Nawalny uspokajał opinię publiczną, czuje się dobrze i korzystał nawet ze sprzętów sportowych, teraz z Rosji zaczynają napływać niepokojące wieści. Leonid Wołkow napisał na komunikatorze Telegram, że u rosyjskiego opozycjonisty pojawiły się problemy ze zdrowiem. Współpracownik Aleksieja Nawalnego poinformował, że wystąpiły u niego silne bóle pleców. Ponadto Nawalny ma kłopoty z drętwiejącą nogą, na której nie może stawać.

Według Wołkowa sytuacja jest bardzo niepokojąca. Twierdzi, że stan zdrowia Aleksieja Nawalnego może być tak zły, że został on skierowany do więziennego szpitala, a rosyjskie władze próbują ukryć ten fakt przed jego rodziną oraz opinią publiczną. Współpracownik opozycjonisty dodał, że jego adwokaci mają z nim bardzo utrudniony kontakt.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to jedna z głównych twarzy rosyjskiej opozycji. Z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą i początkowo wiązał swoją karierę z tą drugą specjalizacją. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, punktując m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych.Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina.

17 stycznia 2021 roku został ponownie zatrzymany na lotnisku w Moskwie, dokąd wrócił po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech. W berlińskiej klinice Charite dochodził do siebie po sierpniowej próbie otrucia go nowiczokiem. Mimo tego zarzucono mu, że łamał zasady zwolnienia warunkowego i nie stawiał się w określonych terminach na komisariacie. 2 lutego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku w kolonii karnej. Nawalnemu na poczet kary zostanie zaliczony 10-miesięczny areszt domowy, w którym przebywał od lutego do grudnia 2014 roku. Oznacza to, że odsiadka zostanie skrócona do dwóch lat i ośmiu miesięcy w kolonii karnej.

Postępowanie sięga 2014 roku, kiedy to Aleksiej Nawalny i jego brat Oleg zostali uznani winnymi oszustwa i prania brudnych pieniędzy w tzw. sprawie Yves Rocher. Oleg został skazany na 3,5 roku w kolonii karnej, a Aleksiej usłyszał wyrok 3,5 roku więzienia w zawieszeniu.

Czytaj też:

Putin na feriach, czyli wszystkie powody, dla których Rosja nie pójdzie na wojnę z Zachodem