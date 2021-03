Photoshop czy iluzja optyczna? Ci ludzie to olbrzymy

Spokojnie, na naszej planecie nie pojawiły się olbrzymy, chociaż zdjęcia zamieszczane w sieci mogą dawać nieco mylne wrażenie. Wszystko za sprawą użytkowników serwisu Reddit, którzy postanowili podzielić się niecodziennymi fotografiami. Widać na nich pozujących ludzi, którzy na tle innych wyglądają na prawdziwych gigantów.

Część ze zdjęć to zapewne efekt pracy w Photoshopie lub innym programie do graficznej obróbki zdjęć. Pozostałe z kolei są owocem uchwycenia odpowiedniej perspektywy lub odpowiedniego ustawienia modela. I tak mamy do czynienia z kilkoma ujęciami osób stojących na schodach, za którymi, kilka metrów niżej, znajdują się przechodnie. Tym samym powstaje wrażenie, że osoba na pierwszym planie to olbrzym, co rzecz jasna ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

