Katastrofa kolejowa w Egipcie. Co najmniej 32 ofiary po zderzeniu pociągów

twitter

Zagraniczne media – „Haaretz”, Bloomberg i „Arab News” podają, powołując się na egipską telewizję publiczną i lokalne Ministerstwo Zdrowia, że niedaleko miasta Sohag w południowym Egipcie doszło do katastrofy kolejowej. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że doszło tam do kolizji dwóch pociągów.

Tuż pod torami jest z kolei wysoka skarpa i kanał. Jeden z pociągów stoczył się z podwyższenia – wynika z nagrań, jakie publikowane są w mediach społecznościowych.

Co najmniej 32 ofiary, 66 osób rannych

Jak czytamy, wstępny bilans katastrofy mówi o 32 ofiarach śmiertelnych i 66 rannych. Na miejsce wysłano wiele karetek pogotowia, które transportują rannych do pobliskich szpitali.

Jak wynika z najnowszych informacji, sprawę zbada specjalny zespół śledczych. Wstępne informacje na temat przyczyny tragedii podało z kolei Ministerstwo Transportu. Jak czytamy w oświadczeniu, do zdarzenia miało dojść po tym, jak „w niektórych wagonach” został nagle uruchomiony przez nieznane osoby hamulec awaryjny, zmuszając pociąg Luksor-Aleksandria do nagłego zatrzymania się. Nagłe hamowanie spowodowało, że we wspomniany pociąg uderzył kolejny.

twitterCzytaj też:

Wybuch silnika na statku u wybrzeży Libii. Kilkadziesiąt osób nie żyje