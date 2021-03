Pies zaprzyjaźnił się z małym chłopcem. Te zdjęcia to najlepszy dowód

Norman, który niedawno skończył pięć lat, jest przedstawicielem tzw. rasy pomsky, czyli pomeraniana oraz husky syberyjskiego. Profil czworonoga na Instagramie obserwuje już ponad 100 tys. użytkowników, a od roku pojawiają się tam zdjęcia psa w towarzystwie małego chłopca. Właściciele zwierzęcia nie podali imienia dziecka, nazywając go w opisach do fotografii „małym człowiekiem”.

Pies i chłopiec szybko stali się nierozłącznym duetem, a dziecku najwyraźniej nie przeszkadza obecność czworonoga. Taką samą zależność można zaobserwować w drugą stronę, ponieważ Norman chętnie przesiaduje przy swoim małym towarzyszu, prawdopodobnie chcąc zapewnić mu ochronę i towarzystwo. Ta nietypowa para zdobywa już serca internautów, którzy zostawiają tysiące polubień pod kolejnymi zdjęciami i nagraniami z udziałem zwierzęcia i dziecka.

Pomeranian i husky - czym charakteryzują się te rasy?

Pomeraniany to inaczej szpice miniaturowe. Są to psy do towarzystwa, które przywiązują się do jednego pana. Często nie można nad nimi zapanować, mają dużo energii i wykazują dużą ruchliwość oraz żywiołowość. Lubią uprawiać psie sporty jak agility, obedience czy taniec. Ze względu na swoje wyjątkowe umaszczenie wymagają regularnego trymowania i wyczesywania.

Husky z kolei pochodzi z Syberii, gdzie był hodowany jako pies zaprzęgowy. Czworonogi te charakteryzują się sportową sylwetką, silnym tułowiem, ogonem w kształcie lisiej kity oraz brązowymi lub jasnoniebieskimi oczami. Tutaj warto wspomnieć, że niektórzy przedstawiciele rasy mają jedno oko w kolorze innym, niż drugie.

