Pies „z ludzką twarzą” robi furorę. „Wygląda jak mój wujek”

Ronnie i Reggie mają po siedem lat i mieszkają razem ze swoją właścicielką w angielskim Plymouth. Z dwójki rodzeństwa to Ronnie wzbudza podczas spacerów większe zainteresowanie. – Ludzie ciągle mnie zatrzymują i mówią: O mój Boże, czy to pies? Albo: Wygląda jak Ewoki – wyjaśniła właścicielka zwierząt, Kerry Docwra, w rozmowie z portalem The Dodo.

Ronnie ma wydatne brwi, jasnobrązowe oczy oraz różowy nosek, przez co wyglądem nieco przypomina człowieka. – Ludzie mówią mi: Ona wygląda jak moja babcia lub: Wygląda jak mój wujek – zdradziła Docwra. Swoją nietypową aparycję pies zawdzięcza genom, ponieważ jego matka była mieszańcem ras Staffordshire bull teriera i pit bull teriera, a ojciec mopsa i Shih Tzu.

Popularność nie przeszkadza suczce i jej bratu, którzy bardzo lubią nawiązywać kontakt z przechodniami, szczególnie tymi najmłodszymi. – Nie wychowywali się z dziećmi, ale po prostu je uwielbiają. To tak właściwie psy-nianie – stwierdziła właścicielka dodając, że Rennie i Reggie lubią przebywać także w towarzystwie innych psów.

Czytaj też:

Pies zaprzyjaźnił się z małym chłopcem. Te zdjęcia to najlepszy dowód