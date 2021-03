Seniorzy dostaną trzecią dawkę szczepionki. Taki wariant wybrali Brytyjczycy

Wiceminister zdrowia w brytyjskim rządzie rozmawiał z „Daily Telegraph”. Jak wyjaśnił, kolejną, wzmacniającą dawkę substancji mają w pierwszej kolejności dostać osoby powyżej 70 roku życia, pracownicy opieki zdrowotnej i pracownicy socjalni.

Według Zahawiego można się spodziewać, że do jesieni w Wielkiej Brytanii będzie dostępnych do ośmiu różnych szczepionek, niektóre z nich będą chroniły przed wszystkimi nowymi wariantami koronawirusa. Zahawi podkreślił, że część z nowych szczepionek będzie produkowana w Wielkiej Brytanii.

Dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki podano ponad połowie dorosłych Brytyjczyków. Rząd planuje, by każdy dorosły w Wielkiej Brytanii mógł otrzymać pierwszy zastrzyk do końca lipca – przypomina „Daily Telegraph”. (PAP)

