Kontener Evergreen znów coś zablokował! Tym razem padło na autostradę w Chinach

Chińskie media społecznościowe szaleją obecnie na punkcie zdjęcia z ciężarówką Evergreen, blokującą jedną z tamtejszych autostrad. Nie ma się co dziwić, w końcu o statku Ever Given od prawie tygodnia mówi się na całym świecie. Tam też winowajca chwali się się wielkim napisem „Evergreen” na boku.

Co najlepsze, tym razem firma z Tajwanu nie ponosi nawet najmniejszej winy za całe zdarzenie. Ciężarówka wioząca kontener Evergreen należała do innego przewoźnika. Nie uchroniło to jednak armatora statku Ever Given od drwin internautów, żartujących z „tajwańskiej niepodległości” i „blokowania wszystkiego”, które miało „wejść w krew”.

Przedstawiony na zdjęciu z kamery przemysłowej wypadek miał miejsce na autostradzie z Chanchun do Shenzen.

Zablokowany Kanał Sueski

Światowy handel i transport niemal od początku pandemii przeżywają duże utrudnienia. Już podczas pierwszej fali tankowce i kontenerowce miały problemy z wchodzeniem do niektórych portów. Odczuły to ich załogi, które często musiały przechodzić kwarantannę, przez co opóźniony był także rozładunek towarów. Handel w internecie kwitł, ale dostawa kupionych towarów przeciągała się tygodniami.

Do problemów pandemicznych dołączyła teraz kolejna przeszkoda. Ma ponad czterysta metrów długości i zablokowała Kanał Sueski. Jeden z największych kontenerowców świata – Ever Given – zarył dziobem w brzeg kanału i utknął na dobre. Jednostka nie poradziła sobie z burzą piaskową i silnymi podmuchami wiatru w okolicach Suezu.

Po pierwszych nieudanych próbach udrożnienia przeprawy, eksperci oceniają, że może to zająć nawet kilka tygodni. Na miejscu pracuje obecnie osiem holowników i koparka, która stała się bohaterką większości memów. Jej zadaniem jest podkopanie zakleszczonego w brzegu dziobu kontenerowca.

Problem jest o tyle duży, że kanał jest najszybszym połączeniem morskim między Azją a Europą. Odpowiada za około 10 proc. światowego handlu. Dostawy wielu produktów i surowców będą się opóźniać, gdyż statki muszą stać w wielokilometrowej kolejce lub wybrać dużo dłuższą drogę dookoła Afryki.

